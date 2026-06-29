Officiel : le FC Barcelone finalise un nouveau transfert

Le FC Barcelone s'apprête à renforcer ses ressources financières en encaissant environ 14 millions d'euros dans les prochains jours, après avoir revendu une partie des droits liés aux loges VIP du stade « Spotify Camp Nou ». Cette opération insuffle un nouveau souffle au club, qui poursuit la consolidation de sa situation économique et la réalisation de son projet de rénovation du stade.

Selon le journal « Marca », le groupe « New Era Visionary », l’un des deux investisseurs ayant acquis début 2025 les droits d’exploitation de ces espaces premium, a cédé une partie de ces droits à une société singapourienne, après avoir obtenu l’accord du club et finalisé les procédures d’audit interne.

Rappelons que, début 2023, le club avait cédé les droits d’exploitation de 475 loges VIP pour une durée pouvant atteindre 30 ans à deux investisseurs : la société qatarie Forta Advisors et le groupe New Era Visionary, pour un montant global de 100 millions d’euros.

La société qatarie a versé 30 millions d’euros, tandis que New Era Visionary a pris en charge les 70 millions d’euros restants, avec un premier versement de 28 millions d’euros à la signature, un second de 14 millions d’euros et un solde de 28 millions d’euros encore attendu pour solder la transaction.

Cette nouvelle injection de fonds intervient alors que le club poursuit la rénovation du Spotify Camp Nou, notamment la construction de la troisième tribune, afin d’améliorer sa santé financière et de diversifier ses revenus.

Cette nouvelle injection de liquidités constitue un coup de pouce majeur pour la direction catalane, qui mise sur le projet de réaménagement du stade et sur la croissance de ses recettes commerciales pour consolider la stabilité financière du club dans les années à venir.