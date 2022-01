OFFICIEL : le derby Tottenham-Arsenal reporté

Le bouillant derby entre Arsenal et Tottenham prévu le dimanche 16 janvier a officiellement été reporté suite à une demande des Gunners. Cette demande intervient alors que l'équipe de Mike Arteta doit faire face à de nombreuses absences dues à des blessures, au Covid-19, à la Coupe d'Afrique des Nations et au carton rouge reçu dernièrement par Granit Xhaka.

Arsenal décimé par les absences

Une véritable cascade d'absences, qui ne permet pas à Arsenal de pouvoir disputer la rencontre face à ses rivaux du nord de Londres. "Nous pouvons confirmer que nous avons fait une demande auprès de la Premier League pour le report du derby du nord de Londres de dimanche contre Tottenham Hotspur", a déclaré Arsenal dans un communiqué officiel.

"Nous avons pris cette mesure à contrecœur mais nous avons de nombreux joueurs actuellement indisponibles dans notre effectif en raison de la Covid, de blessures et de joueurs partis avec leur pays à la CAN. Nous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles", précise ensuite le club entraîné par Mikel Arteta, dans une belle période.

Arteta face à un énorme casse-tête

L'exclusion de Granit Xhaka contre Liverpool a laissé les Gunners avec peu d'options au milieu de terrain, avec seulement les jeunes Charlie Patino et Albert Sambi Lokonga à la disposition de leur entraîneur. Thomas Partey (CAN), Mohamed Elneny (CAN), Martin Odegaard (maladie) et Emile Smith Rowe (blessure) sont tous absents, tandis que Xhaka risque trois matchs de suspension pour sa faute sur Diogo Jota. Un véritable casse-tête.