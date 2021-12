OFFICIEL : Laurent Batlles et Troyes, c'est terminé

Champion de Ligue 2 la saison dernière, l'ESTAC pointe à la 15ème place de Ligue 1 à la mi-saison, avec 17 points au compteur. Les promus troyens ne comptent qu'une maigre unité d'avance sur Metz, 18ème et barragiste. Une situation devenue intenable pour Laurent Batlles.



En effet, l'aventure entre Troyes et son entraîneur s'est officiellement terminée ce jeudi. Le club de l'Aube va débuter la nouvelle année avec un nouvel homme sur son banc. Celui-ci sera Erick Mombaerts, qui assurera l'intérim pour les prochaines semaines, comme l'a annoncé l'ESTAC via un communiqué officiel publié en fin de matinée.



"Maximiser les chances de maintien"



"L’ESTAC et son entraîneur, Laurent Batlles ont décidé, ce jour, de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord et en bonne intelligence. Au terme de nombreux échanges, constructifs et bienveillants, il a en effet été convenu de poursuivre la saison en suivant des trajectoires différentes", écrit le club français, prochain adversaire du MHSC en Ligue 1.



"Avec pour objectif de donner un nouvel élan au groupe avant d’aborder la phase retour, cette décision stratégique forte vise à préserver toutes les parties et à maximiser les chances de maintien (...) Erick Mombaerts assurera, par intérim, la direction des séances d’entraînement et la responsabilité de l’équipe première pour les prochaines semaines. À compter du dimanche 2 janvier, jour de reprise du groupe professionnel, les séances d’entraînement de l’équipe première se dérouleront à huis clos total, et ce, jusqu’à nouvel ordre", ajoute le club.

"Un nouveau point sera fait ultérieurement sur l’évolution de l’encadrement du groupe professionnel", précise enfin le promu. Laurent Batlles, passé par Toulouse, Saint-Etienne ou encore Grenoble durant sa carrière de joueur, n'est autre que le second entraîneur de la saison à prendre la porte après Claude Puel, remplacé par Pascal Dupraz à l'ASSE.