OFFICIEL - L'Atlético Madrid accueille Rodrigo De Paul

L'Atlético Madrid vient de se payer les services de l'une des stars de la dernière Copa America, Rodrigo De Paul.

C'est déjà officiel. L'Atlético de Madrid a officialisé l'arrivée de Rodrigo de Paul. Le footballeur argentin de 27 ans, qui débarque de l'Udinese, signe pour 5 saisons, jusqu'en juin 2026. Après l'augmentation de capital de 181 millions d'euros de l'équipe rojiblanca, l'impulsion définitive a été donnée à une opération qui était déjà bien avancée il y a quelques semaines comme Goal l'avait révélé.

De Paul était la priorité des Matelassiers

Selon les données que Goal a pu se procurer, l'opération a coûté 28 millions d'euros plus "bonus", et cela correspondait à la dernière offre présentée par les Matelassiers. Malgré le fait que l'Udinese ait initialement demandé 40 millions d'euros pour la signature du milieu de terrain, le transfert s'est donc conclu pour un montant "abordable". Selon les informations, il n'est pas impossible que les Madrilènes aient légèrement enchéri lors de la rencontre finale.

L'arrivée de De Paul constituait l'une des priorités des champions d'Espagne depuis quelques semaines. Le nom de l'Argentin n'a cessé de retentir, surtout ces dernières semaines, alors que l'opération prenait forme.

De Paul signera pour cinq saisons et gagnera 3 millions net

A son arrivée, et comme notre site l'a appris, l'international albiceleste signe pour les cinq prochaines saisons, et son salaire sera bien supérieur à ce qu'il perçoit actuellement à Udine. Au total, il touchera 3 millions d'euros nets par campagne. L'opération a été bouclée suite à une entente impliquant Simeone, le directeur sportif, Andrea Berta, et, surtout Mino Raiola, qui a joué le rôle d'intermédiaire, de même que l'agent du joueur, Agustín Jiménez.

Ce ne sera pas la première aventure de De Paul en Liga, puisqu'il a déjà évolué à Valence, et le club percevra un pourcentage du transfert. Si le transfert se bouclait à 40 millions, ceux de Mestalla en récolteraient 6 millions, en plus de cela. Racing de Avellaneda, propriétaire de 5% des droits du joueur, recevra également une part.