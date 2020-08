OFFICIEL - L'AS Roma sur le point d'être vendue à Dan Friedkin

L'AS Roma a annoncé avoir trouvé un accord avec le groupe Friedkin : "L'opération d'environ 591 millions, devrait se terminer fin août".

L' va rester sous pavillon américain, mais va changer de propriétaire dans les prochaines semaines. En effet, le club italien va être vendu d'ici la fin du mois d'août. Après plusieurs mois de négociations, James Palotta et ses hommes ont annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord avec le Texan, Dan Friedkin pour un montant de 591 millions d'euros concernant la vente de 86,6% des parts du capital du club de la capitale italienne.

L'AS Roma a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel. Dans la foulée, Dan Friedkin, le président directeur général américain du consortium basé à Houston, s’est montré heureux à la suite de cet accord : "Nous sommes tous ravis d’avoir pris les mesures nécessaires pour faire partie de cette ville et de ce club emblématique. Nous avons de conclure l’achat le plus tôt possible et de nous plonger dans la famille AS Roma".

L'accord entre les deux parties était en bonne voie depuis plusieurs semaines, mais avait été retardé par la pandémie de Coronavirus. Désormais, les deux parties vont tenter de finaliser la vente au plus vite, et ils se sont fixés jusqu'à "fin août" afin d'officialiser le changement de propriétaire. Pour rappel, l'AS Roma a terminé cinquième de cette saison et ne disputera pas la la saison prochaine, mais la .

Depuis son arrivée à la tête du club de la Louve en 2011, James Palotta n'a jamais réussi à remporter le moindre trophée avec son club. Pire encore, le propriétaire américain était dans le viseur des tifosi de l'AS Roma depuis plusieurs mois, et notamment en raison des départs des légendes du club, Francesco Totti et Daniele de Rossi. Le premier est revenu en tant que dirigeant après sa carrière de footballeur professionnel mais a été évincé, tandis que le second ne s'est pas vu offrir la chance de terminer sa carrière dans son club de coeur.