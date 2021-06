OFFICIEL - L'ancien entraîneur de Liverpool, Rafael Benitez signe à Everton

L'Espagnol a été annoncé comme entraîneur des Toffees, remplaçant Carlo Ancelotti parti au Real Madrid.

L'ancien patron de Liverpool, Rafa Benitez, a été nommé nouvel entraîneur d'Everton avec un contrat de trois ans. Goal a rapporté plus tôt ce mois-ci que Benitez avait eu des entretiens positifs avec les Toffees, qui ont identifié l'Espagnol comme leur principale cible après avoir refroidi leur intérêt pour l'ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo. Les Toffees ont maintenant officiellement dévoilé Benitez comme nouveau technicien pour les pensionnaires de Goodison Park avant leur dernière campagne de pré-saison, le technicien de 61 ans revenant en Premier League pour la première fois depuis son départ de Newcastle en 2019.

S'adressant au site officiel d'Everton, Rafael Benitez a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre Everton. Tout au long de ce processus, j'ai été très impressionné par l'ambition affichée par les hauts responsables du club et leur volonté d'apporter le succès à ce Club historique. Je crois que c'est un club qui va des endroits. Je suis déterminé à jouer un grand rôle pour aider ce grand club à réaliser ses ambitions".

Un groupe restreint de fans d'Everton a tenté de mettre Benitez en garde contre le fait d'accepter ce poste en accrochant une banderole menaçante près de son domicile sur le Wirral plus tôt cette semaine. Le message sur la bannière disait : "Nous savons où vous habitez. Ne signez pas", mais a été largement condamné par les supporters des Toffees une fois qu'il a commencé à faire le tour des réseaux sociaux.

Les supporters d'Everton opposés à ce choix

L'article continue ci-dessous

Des bannières avaient également été accrochées à l'extérieur du stade du club avec des messages comprenant : "Benitez pas le bienvenu" car il s'est fait un nom dans le football anglais en devenant entraîneur de Liverpool entre 2004 et 2010. Benitez a guidé Liverpool vers quatre trophées au cours de son séjour à Anfield, après avoir été initialement récupéré à Valence, dont un superbe triomphe en Ligue des champions en 2005 et la FA Cup un an plus tard.

Il a suscité une certaine controverse en qualifiant Everton de "petit club" après un affrontement dans le derby du Merseyside en 2007, mais a tenté de clarifier ses propos dans une interview quatre ans plus tard, déclarant : "Je ne voulais pas manquer de respect au club. Je parlais de la façon dont ils jouaient, pas du club". Benitez est désormais le premier manager de l'histoire à prendre en charge à la fois Liverpool et Everton, ayant été recruté pour remplacer Carlo Ancelotti après son retour au Real Madrid le mois dernier.

Après avoir dirigé l'Inter, Chelsea, Napoli et le Real après avoir quitté Anfield, Benitez était au chômage depuis le départ de la formation chinoise Dalian Professional en janvier. Il sera désormais chargé d'aider Everton à se qualifier pour l'Europe après sa décevante 10e place lors de la saison 2020-21 de Premier League.