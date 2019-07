OFFICIEL : la Roma accueille Pau Lopez (Betis Séville)

L'AS Roma a annoncé ce mercredi soir l'arrivée du gardien Pau Lopez en provenance du Betis Séville. Montant de l'opération : 23,5 millions d'euros.

La Roma poursuit son mercato avec l'arrivée ce mercredi du gardien Pau Lopez, qui a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale italienne.

Les Giallorossi ont déboursé 23,5 millions d'euros pour s'attacher les services de ce dernier rempart, qui évoluait au .



"En gros, il est impossible de dire non à un club comme le Roma", s'est enthousiasmé l'international espagnol.



"C'est un grand pas en avant pour moi dans ma carrière. Je suis ravi de la confiance que ce grand club m'a témoignée: je me sens prêt à relever ce nouveau défi passionnant".



Formé à l' , Lopez a fait ses débuts pour le club lors de la campagne 2014-15. Après un prêt à , il a ensuite rejoint le Betis l'été dernier. Il a disputé 35 matches avec le club de Séville lors de la saison 2018-19.



"Je suis très heureux du renfort de Pau Lopez pour notre équipe", a déclaré le directeur sportif de la Roma, Gianluca Petrachi. "Malgré son jeune âge, il a déjà disputé 100 matches dans une compétition extrêmement compétitive telle que La . Je suis convaincu qu'il peut très bien réussir avec nous et qu'il continuera à s'améliorer sous la direction de Paulo Fonseca et de son staff".



Ancien joueur international espoir espagnol, Lopez a fait ses débuts internationaux en équipe A contre la en novembre 2018.