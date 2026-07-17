Officiel : l’« cauchemar » de l’Al-Ahly prend les commandes de Pyramids en remplacement de Jurić

Le club des Pyramids a officialisé la signature de l’entraîneur sud-africain Rolani Mokwena, qui dirigera l’équipe première lors de la prochaine saison.

Le club lui a officiellement souhaité la bienvenue sur ses réseaux sociaux : « Un nouveau départ porteur de nombreuses ambitions… Bienvenue, Rolani Mokwena. »

Cette nomination s’inscrit dans le projet sportif ambitieux des Pyramids, déterminés à rivaliser sur tous les tableaux la saison prochaine.

Le technicien sud-africain a immédiatement pris les commandes en dirigeant sa première séance d’entraînement au stade de la Défense aérienne, marquant ainsi son entrée en matière après la fin de contrat de Jurić.

Le public égyptien se souvient bien de ce jeune technicien : c’est lui qui a laissé son empreinte lors de l’un des matchs les plus retentissants de la Ligue des champions d’Afrique récente, en menant les Sundowns à une victoire 5-2 face à Al-Ahly le 11 mars 2023, unique rencontre où les filets du club du Caire ont tremblé à cinq reprises sous sa direction.

Âgé de 38 ans, Mokwena figure parmi les entraîneurs les plus en vue du continent. Il a été sacré champion d’Afrique du Sud avec les Sundowns et s’est distingué par son jeu offensif et ses idées tactiques modernes, avant de rejoindre le Wydad de Casablanca.