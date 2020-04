Officiel - Jérémy Clément raccroche les crampons

Notamment passé par l'OL, le PSG et l'ASSE, Jérémy Clément, qui évoluait désormais au FC Bourgoin-Jallieu, a annoncé sa retraite, à l'âge de 35 ans.

S'il évoluait au sein du FC Bourgoin-Jallieu, modeste pensionnaire de National 3, Jérémy Clément a longtemps été un joueur bien connu du championnat de . Notamment passé par l'Olympique Lyonnais, le ou encore l'AS Saint-Etienne, le milieu de terrain désormais âgé de 35 ans avait été Champion de France à trois reprises avec l'OL. Samedi, il a profité de l'arrêt officiel des championnats amateurs pour annoncer officiellement sa retraite.

"J’aurais signé pour une telle carrière"

"Il est temps pour moi d’arrêter le terrain. Je veux rester dans le foot mais me consacrer à d’autres choses. Avec l’arrêt des compétitions, logique, en raison du coronavirus, c’est vrai que j’ai comme un goût d’inachevé. Je n’ai pas senti que j’avais joué mon dernier match. Il faudra que je fasse un jubilé", a-t-il confié au Dauphiné Libéré. Si sa fin de carrière peut s'avérer frustrante suite à la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement, Jérémy Clément compte bien rester dans le milieu.



"J’aurais signé pour une telle carrière. Désormais, je pense être plus utile en dehors du terrain. Pour la suite, j’ai envie d’entraîner, de rester au FCBJ, en me rapprochant du groupe seniors, tout en continuant à passer mes diplômes. Et une activité de consultant me tente bien également", a-t-il ajouté. Motivé.