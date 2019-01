OFFICIEL - Jean-Clair Todibo arrive au Barça

Jean-Clair Todibo n'attendra pas l'été prochain pour rallier le FC Barcelone. Sa venue a été entérinée en ce dernier jour du mercato hivernal.

Il y aura un troisième français dans l'effectif du FC Barcelone cette saison. Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé viennent d'être rejoints par Jean-Clair Todibo. Ce jeune défenseur toulousain (19 ans) devait signer avec l'équipe catalane lors de la prochaine intersaison, mais sa venue à Nou Camp a été avancée au dernier moment. Le montant de l'opération s'éléverait à 8M€.

Todibo, qui compte 10 matches et un but en Ligue 1 cette saison, a paraphé un bail de quatre ans et demi avec le prestigieux club espagnol. Sa présentation à la presse se déroulera mercredi.

L'article continue ci-dessous

C'est le maillot floqué du numéro 6, qui fut la propriété par le passé de Xavi, qui a été décerné au jeune joueur français. Une énorme responsabilité dont il essayera de se montrer digne.

Todibo est le 23e Français de l'histoire à jouer pour l'équipe première du FC Barcelone.