OFFICIEL – Javi Martinez quittera le Bayern à l'issue de la saison

Arrivé au Bayern Munich en 2012, Javi Martinez, dont le contrat expire cet été, ne sera pas prolongé.

L'été dernier, à un an de la fin de son contrat, Javi Martinez était déjà annoncé sur le départ. On pensait même qu'il avait joué son dernier match avec le Bayern lors de la Supercoupe d'Europe contre le FC Séville car il était annoncé avec insistance du côté de l'Athletic Bilbao, son club formateur.

Finalement, le milieu de terrain espagnol avait décidé d'aller au bout de son contrat. Et ce mardi 4 mai, le Bayern Munich a officialisé le départ du joueur à l'issue de la saison.

L'hommage du Bayern

Agé de 32 ans, Javi Martinez et le Bayern se sont mis d'accord pour ne pas prolonger son contrat et il lui reste donc trois matches à jouer avec le club munichois : contre Mönchengladbach, Fribourg et Wolfsburg.

« Je suis très fier d'avoir fait partie de la famille du Bayern pendant neuf ans », a déclaré Martinez sur le site officiel du club allemand.

« Je voudrais remercier ce grand club et particulièrement les fans pour avoir fait de Munich ma maison. Je n'oublierais jamais ces neuf années. Dès mon premier jour, j'ai ressenti le « Mia san mia » et la singularité de ce club. J'ai toujours tolut donné pour le club et je suis très heureux d'avoir gagné de titres ici. Le Bayern et ses supporters seront toujours dans mon cœur », a-t-il ajouté.

Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du Bayern Munich, lui a rendu un vibrant hommage : « Javi a énormément apporté au Bayern, de sa par ses qualités sportives et humaines. Il fera toujours partie de la famille du Bayern. »

Quant au président du Bayern, Herbert Hainer, il a précisé que Javi Martinez intégrerait le « Hall of fame » du club qui comporte actuellement 18 joueurs : Klaus Augenthaler, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Stefan Effenberg, Giovane Elber, Konny Heidkamp, Uli Hoeness, Oliver Kahn, Philipp Lahm, Bixente Lizarazu, Sepp Maier, Lothar Matthaüs, Gerd Müller, Franz Roth, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Georg Schwarzenbeck, Mehmet Scholl et Bastian Schweinsteiger.

Un palmarès XXL avec le Bayern

Le départ de Javi Martinez met fin à une aventure couronnée de succès pour le champion du monde 2010. Arrivé au Bayern à l'été 2012 en provenance de l'Athletic Bilbao pour 40 millions d'euros, Javi Martinez a joué 266 matches toutes compétitions confondues et a marqué 14 buts en l'espace de neuf ans.

Il a remporté huit fois la Bundesliga (en attendant un neuvième sacre cette saison), deux fois la Ligue des champions et cinq fois la Coupe d'Allemagne. Ajoutons à cela deux Supercoupe d'Europe dans lesquelles il s'est illustré en marquant à chaque fois le but de la victoire.