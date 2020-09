OFFICIEL – Jack Grealish prolonge avec Aston Villa

Une montée en l’été dernier avec , un maintien assuré suivi d’une première convocation avec la sélection anglaise, Jack Grealish ne pouvait pas espérer mieux sur ses douze derniers mois.

Finalement, il a trouvé le moyen de mettre la cerise sur le gâteau avec une prolongation de contrat signée ce mardi.

Lié jusqu’en 2023, le capitaine des Villans a signé pour deux ans de plus avec son club formateur. A 25 ans, le n°10 d’Aston Villa aurait pu répondre aux appels du pied des cadors anglais durant l’été mais a fait le choix de rester chez lui, à Birmingham, et donc de prolonger.

"Jack est dans le club de sa ville natale depuis l’âge de huit ans et a fait ses débuts chez les Villans à la fin de la saison 2013-2014. Il est resté avec Villa malgré la relégation en 2016 et a joué un rôle crucial dans notre retour dans l’élite l’année dernière", peut-on lire en guise d’hommage sur le communiqué du club.

"It is 𝗠𝗬 𝗖𝗟𝗨𝗕, 𝗠𝗬 𝗛𝗢𝗠𝗘 and I am very happy here." - @JackGrealish 💜#Grealish2025 pic.twitter.com/KNducgD2RF