OFFICIEL - Gonzalo Higuain s'engage à Chelsea en prêt

C'est officiel, l'attaquant argentin Gonzalo Higuain s'est engagé à Chelsea en prêt.

C'était dans l'air ces derniers jours et même pratiquement acquis avec des déclarations dénuées d'équivoques signées du manager de Chelsea Maurizio Sarri, Gonzalo Higuain fait désormais partie des Blues pour les six prochains mois.

Les deux hommes se connaissent bien, l'Argentin ayant travaillé sous les ordres de l'Italien à Naples avec un joli record de 36 buts en 35 matches en 2015/2016. Reste à savoir s'il peut réitérer cet exploit chez les Blues.

Le natif de Brest, ancien joueur du Real Madrid notamment, a été prêté six mois aux pensionnaires de Stamford Bridge où il portera le numéro 9 et où il devrait pousser Alvaro Morata vers la sortie, pour un retour à Madrid mais cette fois sous la vareuse de l'Atlético et non du Real pour le buteur espagnol.