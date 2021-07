OFFICIEL : Franck Ribéry quitte la Fiorentina

Le contrat avec la Fiorentina a officiellement expiré le 30 juin, la club italien confirme le départ de Ribéry sur ses réseaux sociaux.

Ce n'est pas une surprise. L'aventure de Franck Ribéry à la Fiorentina est officiellement terminée. Le contrat du Français, qui a expiré le 30 juin, ne sera pas renouvelé.

Pour confirmer la nouvelle, c'est le club italien lui-même, qui a rendu hommage à Franck Ribéry sur ses réseaux sociaux en remerciant la star française pour ce qu'il a fait à Florence.

L'aventure de Ribéry à la Fiorentina se termine ainsi après deux saisons pour un total de 51 apparitions, avec 5 buts et 10 passes décisives. Des chiffres importants malgré l'âge et les problèmes physiques qui hantent le Français depuis longtemps maintenant.

Pourtant, l'avenir de Ribéry pourrait encore être en Italie et plus précisément en Serie B où, selon les dernières rumeurs, Monza et Parme rêveraient de le signer pour viser la montée en Serie A.