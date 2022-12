OFFICIEL - France : Karim Benzema met fin à sa carrière internationale

Après avoir manqué la Coupe du monde 2022 en raison d'une blessure, l'attaquant du Real Madrid vient d'annoncer la fin de sa carrière avec les Bleus.

Karim Benzema et les Bleus c'est fini ! Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, l'attaquant du Real Madrid, qui n'était pas présent au Qatar pour assister à la rencontre, est sorti du silence. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Karim Benzema a purement et simplement annoncé la fin de sa carrière internationale.

"Notre histoire prend fin"

"J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a communiqué le numéro 18 des Bleus. Un communiqué qui intervient après une communication assez énigmatique tout au long de la compétition. C'est donc ainsi que l'histoire entre Karim Benzema et l'équipe de France, faite de hauts et de bas, se termine.

Pour rappel, Karim Benzema, qui avait disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil, mais avait manqué celle de 2018 en Russie, avait vu son rêve de disputer la Coupe du monde au Qatar voler en éclat à quelques jours de l'entrée en lice des Bleus en raison d'une blessure. L'attaquant du Real Madrid a donc dû renoncer à son rêve et faire une croix sur la compétition.

Benzema et les Bleus, je t'aime, moi non plus

Néanmoins, de nombreuses informations contradictoires sont sorties depuis dans la presse, faisant état notamment du fait que le groupe vit mieux sans Karim Benzema ou encore que ce dernier a mal pris son éviction en sachant qu'il aurait pu revenir de blessure avant le terme de la compétition. Des rapports qui pourraient expliquer la décision de Karim Benzema de faire une croix sur l'équipe de France.

Vainqueur du Ballon d'Or en 2022, Karim Benzema fête ses 35 ans ce lundi. L'attaquant du Real Madrid aurait très certainement pu disputer le prochain championnat d'Europe ayant lieu en Allemagne dans un an et demi. Il aurait alors eu 36 ans et demi. En revanche, le voir disputer la prochaine Coupe du monde en 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada était totalement illusoire.

Karim Benzema aurait eu 38 ans, presque 39, ce qui explique sans doute sa décision de se retirer de la sélection nationale. Au terme de son histoire d'amour mouvementée avec les Bleus, Karim Benzema totalise 97 sélections et 37 buts, sa première sélection datant de 2007 et la dernière du 13 juin dernier avec une défaite contre la Croatie. Nul doute que Karim Benzema aurait mérité, et imaginé, une bien meilleure sortie avec l'équipe de France.