OFFICIEL - Féminines : le PSG engage l'internationale allemande Sara Däbritz

La section féminine du PSG continue son mercato et annonce ce lundi l'arrivée de la milieu de terrain internationale allemande Sara Däbritz (24 ans).

Après avoir engagé la Canadienne Jordyn Huitema, la section féminine du PSG va accueillir la milieu de terrain internationale allemande Sara Däbritz (59 sélections, 24 ans).

Après quatre saisons au , Sara Däbritz s'est engagée pour les trois prochaines saisons avec le PSG. "Je suis ravie de rejoindre ce grand club français et européen qu’est le . M’engager avec le Paris Saint-Germain constitue une nouvelle étape majeure dans ma carrière. Mon nouveau club affiche de grandes ambitions, sur les plans national et international, et j’ai hâte de relever tous ces challenges avec mes nouvelles coéquipières", réagit-elle dans le communiqué du club.

Willkommen, Sara Däbritz pic.twitter.com/T9puImxl1S

— PSG Féminines (@PSG_Feminines) 20 mai 2019

Passée par avant de rejoindre le Bayern Munich en 2015, Sara Däbritz a disputé 109 matches avec le Bayern pour 39 buts et un titre de championne d' lors de la saison 2015-2016. Elle compte à son palmarès le Championnat d'Europe U17 en 2012, l'Euro 2013 avec les A, la U20 en 2014, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le mois prochain, elle disputera la organisée en , du 7 juin au 7 juillet.