OFFICIEL – Diego Godin à Cagliari

Après avoir fait ses adieux à l'Inter Milan, Diego Godin s'est officiellement engagé avec et ce, jusqu'en 2023.

Le défenseur uruguayen, âgé de 34 ans, n'aura finalement joué qu'une saison avec l'Inter, jouant 23 matches en et atteignant la finale de la , perdue face au .

