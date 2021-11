OFFICIEL - Daniel Alves de retour au Barça

A 38 ans, et cinq ans après l’avoir quittée, Daniel Alves effectue son grand retour au FC Barcelone. Le club catalan a publié un communiqué vendredi soir annonçant le come-back de son ancien latéral. Celui qui a la particularité d’être le joueur le plus titré au monde.

Xavi avait besoin d’un relais sur le terrain

C’est Xavi en personne qui a demandé à ce que le club récupère son ancien taulier. Joan Laporta, le président, s’est immédiatement exécuté. Le transfert a pu se concrétiser rapidement puisque l’international auriverde est libre de tout engagement. Dernièrement, son contrat avec Sao Paulo a été résilié.

Daniel Alves et Xavi ont joué pendant huit ensemble (de 2008 à 2016). Ils se connaissent donc parfaitement bien et le jeune technicien sait exactement ce que le Brésilien peut apporter au Barça, en particulier en terme de leadership.

D’autres anciens pourraient imiter Alves

Alves a toujours exprimé son envie de retrouver le club où il a construit sa réputation. Il a été l’un des symboles de l’une des périodes les plus fastes des Blaugrana et il aimerait apporter sa contribution pour que l’équipe retrouve progressivement le sommet. Un souhait partagé par son coach.

En retrouvant un grand club européen, le récent champion olympique se donne aussi de bonnes chances de disputer la prochaine Coupe du Monde avec la Seleçao. Après avoir raté l’édition 2018, il rêve d’être de la partie au Qatar.

Il se murmure que deux autres anciens du Barça pourraient aussi retrouver le Nou Camp prochainement. La presse catalane spécule sur les potentiels retours de Thiago Alcantara et d’Andres Iniesta. Pour ce dernier, et vu qu’il n’est plus très jeune, le rôle resterait à définir.