OFFICIEL - Dani Ceballos revient en prêt à Arsenal

Le milieu de terrain espagnol est prêté pour la deuxième saison consécutive chez les Gunners par le Real Madrid.

Recruté par le en 2017 après de bonnes prestations avec le Real Betis, Dani Ceballos n’a pas réussi à s’imposer chez les Merengue et son temps semble désormais se dessiner loin de Santiago Bernabeu.

Revenu dans la capitale espagnole après son prêt à , le milieu de terrain espagnol va de nouveau prendre la direction de Londres et retrouver l’Emirates (38 matchs, 2 buts). Après des semaines de négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord pour un nouveau prêt d’une saison de Ceballos chez les Gunners.

L'article continue ci-dessous

"Le Real Madrid CF et l'Arsenal FC ont accepté le prêt du joueur Dani Ceballos pour la saison prochaine, jusqu'au 30 juin 2021", peut-on lire dans le communiqué du Real.

Plus d'équipes

Non désiré par Zinedine Zidane, Dani Ceballos va pouvoir retrouver un collectif qu’il connait bien, avec qui il a remporté la et donc pouvoir donner la pleine mesure de son talent en vue de l’Euro qui se profile avec la Roja. Il pourra également compter sur le soutien de Mikel Arteta qui n’avait pas caché son désir de garder son compatriote une saison de plus.