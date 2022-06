OFFICIEL : Courtisé par Chelsea et Man Utd, Nkunku prolonge avec Leipzig jusqu'en 2026

L'attaquant international français a vu sa cote monter en flèche ces derniers temps, mais il a décidé de prolonger avec le club allemand.

Christopher Nkunku, qui a été fortement lié à des clubs comme Manchester United et Chelsea, a signé un nouveau contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2026. L'attaquant international français a inscrit 35 buts et délivré 19 passes décisives en 50 apparitions la saison dernière, ce qui a fait grimper sa cote sur le marché des transferts.

Nkunku mise sur la continuité

Des regards admiratifs ont été jetés dans la direction du joueur de 24 ans à travers l'Europe, notamment en Premier League, mais il a préféré misé sur la continuité et a lié son avenir à court et moyen terme avec le demi-finaliste de la dernière Ligue Europa. Expliquant sa décision au site officiel du club, Nkunku a déclaré : "Je suis heureux de continuer à porter le maillot du RB Leipzig".

"Après avoir remporté la DFB-Pokal, il est clair que mon histoire ici n'est pas encore terminée - nous en voulons encore plus ! J'ai été vraiment impressionné par les efforts du club pour me garder, donc un grand merci aux responsables pour la confiance qu'ils m'ont accordée et surtout à Oliver Mintzlaff, avec qui j'étais toujours en contact étroit", a ajouté l'international français.

Une clause libératoire de 65 millions d'euros

"Le RB Leipzig s'est fait un nom sur la scène internationale ces dernières années et a montré à maintes reprises que nous pouvions nous battre pour des titres. Nous voulons construire sur cette base à l'avenir et aller encore plus loin", a conclu Christopher Nkunku qui ne quittera pas Leipzig cet été selon toute vraisemblance.

Le contrat précédent de Christopher Nkunku avec Leipzig devait expirer en 2024, mais le milieu offensif a vu son contrat être revalorisé en récompense pour ses bonnes performances et prolongé dans le temps. L'objectif est que le joueur issue du centre de formation du Paris Saint-Germain poursuive son développement en Allemagne, où il a encore du potentiel à exploiter dans son jeu.

Sa valeur va continuer à évoluer dans une seule direction à partir de maintenant, mais les rapports en Allemagne suggèrent qu'un prix a déjà été demandé pour lui. Il est suggéré que son nouveau contrat à Leipzig comprend une clause libératoire de 65 millions d'euros qui peut être déclenchée lors du mercato estival en 2023.