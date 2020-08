OFFICIEL : Christophe Hérelle signe à Brest

Le défenseur central de l'OGC Nice Christophe Hérelle (27 ans) s'est engagé ce mardi avec le Stade Brestois.

Christophe Hérelle sera bel et bien Brestois la saison prochaine. Comme annoncé par Le 10 Sport et Le Télégramme, et confirmé par Goal, le club breton est tombé d'accord avec l'OGC Nice pour le transfert du défenseur central de 27 ans. Plusieurs jours après la confirmation de l'accord, les deux clubs ont officialisé le transfert de Christophe Hérelle ce mardi. Le défenseur central de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec son nouveau club.

Christophe Hérelle était la priorité du SB29 suite à la blessure de Denys Bain, victime d’une rupture des ligaments croisés et qui sera indisponible une grosse partie de la saison. Le défenseur central de 27 ans est donc la sixième recrue du mercato brestois, après les signatures de Jérémy Le Douaron, Romain Faivre, Franck Honorat, Ronaël Pierre-Gabriel et Heriberto Tavares. L'ancien défenseur de Nice portera le numéro 23 la saison prochaine.

"C’est un joueur déjà aguerri à la qui va rejoindre dès ce mardi ses nouveaux coéquipiers au centre SICA – Prince de Bretagne. Christophe Hérelle, qui vient de parapher un contrat de 4 ans avec le Stade Brestois 29, arrive avec une bonne expérience de l’élite qu’il a connue à et Nice. Martiniquais d’origine, il a franchi petit à petit les échelons du football français. Après une formation au , il a ainsi rejoint Colmar en National, puis Créteil en et a fait ses premiers pas en avec l’ESTAC. Il vient renforcer un secteur défensif qui avait subi un gros coup dur avec la blessure au genou de Dénys Bain il y a un mois. Il portera le numéro 23 au sein de la Team Pirates. Bienvenue Christophe !", a écrit le Stade Brestois dans son communiqué.

L'OGC Nice a confirmé le départ de son défenseur dans un communiqué : "Après deux saisons sur la Côte d’Azur, le défenseur prend la direction de la Bretagne. Promus en L1 à l’issue de la saison 2018-19, les hommes d’Olivier Dall’Oglio restent sur une 14e place en championnat. Formé à Sochaux, passé par Colmar et Créteil, Herelle a rejoint l’OGC Nice, le club de sa ville natale, à l’été 2018, après un passage très réussi à Troyes, marqué par une montée de L2 à L1. L’OGC Nice lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de son parcours".