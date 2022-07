OFFICIEL - Christophe Galtier nommé entraineur du PSG

Le PSG vient d’officialiser la venue de Christophe Galtier au poste d’entraineur de l’équipe première.

Ce qui était un secret de polichinelle est désormais une certitude. Christophe Galtier est le nouvel entraineur du PSG. Il succède à Mauricio Pochettino, qui était en place depuis 18 mois et qui vient d’être démis de ses fonctions.

Une consécration pour Galtier

Galtier se trouve déjà au Camp des Loges, mais il ne dirigera sa première séance d’entrainement que mardi. Sa présentation à la presse est également prévue le même jour (à 14h), à l’auditorium du Parc des Princes.

Galtier débarque à Paris après seulement une saison à la tête de l’OGC Nice. Sa rupture avec les Aiglons s’est passée dans des circonstances délicates, en raison d’un différend avec le directeur sportif Julien Fournier. Le club azuréen lui a par ailleurs déjà trouvé un remplaçant, en la personne de Lucien Favre.

Vu qu’il n’a encore jamais coaché une équipe d’envergure continentale, Galtier suscite des réserves en débarquant à Paris. Mais, il n’est pas le premier venu non plus. Il possède de solides bagages, vu qu’il entraine dans l’élite française depuis 2009. Il avait coaché Saint-Etienne et Lille avant de s’occuper de Nice. Avec les Dogues, il avait notamment réussi à conquérir le titre de champion de France en 2021, devançant notamment… le PSG de Pochettino.

Galtier retrouve Campos

A Paris, on est en tous les cas convaincu que c’est l’homme de la situation. Il y a deux semaines, Nasser Al-Khelaifi, le président, avait parlé du « coach idoine pour guider le projet parisien » et signer une rupture avec le passé, en évoquant Galtier. Alors que Zinédine Zidane était annoncé pour cette mission, le Qatari semblait convaincu que ce technicien au nom moins ronflant pourrait redonner des couleurs au PSG.

Galtier va se mettre au travail très rapidement. A lui le domaine sportif et la préparation de l’équipe pour la nouvelle saison, et à Luis Campos tous les dossiers qui concernent le mercato. Les deux hommes ne devraient pas avoir de soucis à travailler de concert, vu qu’ils ont déjà collaboré ensemble du côté de Lille. Le tandem suscite beaucoup d’espoirs chez les supporters parisiens.