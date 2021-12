OFFICIEL : Christian Eriksen libéré par l'Inter Milan

L'Inter, champion de Serie A, a accepté de résilier le contrat de Christian Eriksen, le milieu de terrain danois ne pouvant plus jouer le moindre match officiel en Italie après avoir eu un grave problème de santé à l'Euro 2020. Le milieu de terrain danois, âgé de 29 ans, a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il représentait son pays lors de la phase finale du championnat d'Europe l'été dernier.

Inter Milan : le divorce avec Eriksen bientôt officialisé

Il a ensuite été équipé d'un défibrillateur et ne peut plus jouer en Serie A, bien qu'il soit lié au club évoluant à San Siro jusqu'en 2024. Un communiqué sur le site officiel du club a confirmé ce qui était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, la résiliation du contrat de l'international danois afin qu'il puisse poursuivre sa carrière dans un autre championnat où il sera autorisé à jouer.

L'Inter libère Eriksen

"L'Inter peut confirmer qu'un accord a été trouvé pour mettre fin au contrat de Christian Eriksen par consentement mutuel. Le club et toute la famille Nerazzurri souhaitent à Christian le meilleur pour son avenir. Bien que l'Inter et Christian se séparent maintenant, le lien ne sera jamais rompu", a déclaré l'Inter Milan sur son site.

Christian Eriksen reprend l’entrainement

"Les bons moments, les buts, les victoires, ces célébrations du Scudetto avec les fans devant San Siro - tout cela restera à jamais dans l'histoire des Nerazzurri", a conclu le champion de Serie A en titre. Si Christian Eriksen ne peut pas jouer dans l'élite italienne, il est libre de poursuivre sa carrière ailleurs.

Eriksen de retour à l'Ajax ?

Il a utilisé les installations d'entraînement d'Odense, dans son pays natal, dans le but de rester en forme avant l'ouverture du mercato hivernal. Christian Eriksen, qui compte 109 sélections internationales, peut maintenant commencer à sonder de nouveaux employeurs, plusieurs clubs ayant manifesté leur intérêt. On parle d'un retour d'Eriksen à l'Ajax, le géant de l'Eredivisie, où il a joué dans leur célèbre centre de formation.

L'article continue ci-dessous

L'Ajax a également l'expérience des joueurs ayant souffert de problèmes cardiaques par le passé, avec l'ancien défenseur de Manchester United, Daley Blind, sur ses tablettes. Christian Eriksen sera impatient de trouver un nouveau foyer six mois après l'incident qui a mis sa vie en danger, après avoir remporté des titres aux Pays-Bas et en Italie et avoir joué plus de 300 matches pour Tottenham, l'un des poids lourds de la Premier League.