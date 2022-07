OFFICIEL : Bordeaux maintenu en Ligue 2 !

Le comité exécutif de la FFF a validé la décision du CNOSF et a décidé de sauver les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire jouera en Ligue 2.

Ouf de soulagement du côté des Girondins de Bordeaux. Relégué sportivement en Ligue 2 après une saison catastrophique sur le plan sportif, le club au scapulaire a été par la suite relégué administrativement par la DNCG en National 1. Depuis, les Girondins de Bordeaux se battent bec et ongle pour être réintégrés en Ligue 2 pour la saison 2022-2023.

Le comité exécutif suit le verdict du CNOSF

Et après maintes et maintes batailles, les Girondins de Bordeaux ont obtenu gain de cause à moins d'une semaine à peine du début du championnat de Ligue 2. En effet, après avoir plusieurs appels refusés, Bordeaux a fait une requête devant le CNOSF qui a rendu un verdict positif. Ce mercredi, le comité exécutif de la FFF devait confirmer, ou non, cet avis pris par le CNOSF et trancher une bonne fois pour toute concernant les Girondins de Bordeaux.

Bordeaux : Le CNOSF favorable au maintien en L2

Les Girondins de Bordeaux ont donc été sauvé par le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) au terme d'une réunion qui décidait de l'avenir du club. La décision vient d'être rendue publique et a été confirmé par le biais d'un communiqué : "Réuni ce mercredi, le comité exécutif a pris la décision d’accepter la proposition de conciliation formulée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en date du 25 juillet 2022, concernant le maintien du FC Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT".

La Ligue 2 débute dès ce samedi

"Le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre. Le comité exécutif de la FFF demande également à la DNCG d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023".

Bordeaux : Le tribunal de commerce valide les accords avec King Street et Fortress

Une décision saluée par les Girondins de Bordeaux par le biais de son directeur général, Thomas Jacquemier : "Nous saluons cette décision qui est un immense soulagement pour le club, nos joueurs, nos joueuses, ainsi que pour nos 300 salariés, partenaires et supporters qui ont continué à croire en notre projet et notre détermination à le défendre. Nous nous sommes battus avec l'ensemble des amis et des soutiens du club pour un grand projet sportif et économique qui permet au FCGB d'écrire une nouvelle page de son histoire sur des bases saines. Notre objectif est désormais clair : remonter le plus rapidement possible en Ligue 1. Allez Bordeaux".

Les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent donc être soulagés, ils pourront aller soutenir leur équipe en Ligue 2 lors des prochaines semaines. Les ventes de Sekou Mara et d'Aurélien Tchouaméni ont permis aux Girondins de Bordeaux de réduire leur dette. Bordeaux débutera sa saison de Ligue 2 avec la réception de Valenciennes ce samedi.