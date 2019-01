Officiel - Barcelone cède Munir El Haddadi à Séville

Alors que son contrat se terminait en juin prochain, Munir El Haddadi a fini par trouver une porte de sortie du côté de Barcelone. Indésirable aux yeux d'Ernesto Valverde, le jeune attaquant de 23 ans rejoint Séville qui a déboursé un million d'euros pour le recruter.

[BREAKING NEWS] Agreement with Sevilla for transfer of Munir El Haddadi



Full story https://t.co/BMuPPttX00 pic.twitter.com/WO4DzA8SkX