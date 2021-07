OFFICIEL - Arsenal sort le chéquier pour s'offrir Ben White (Brighton)

L'international anglais, qui évoluait à Brighton la saison dernière, s'est officiellement engagé en faveur des Gunners jusqu'en 2025.

Ben White à Arsenal, c'est fait ! L'international anglais évoluant à Brighton est devenu la troisième recrue majeure d'Arsenal de l'été après Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga, arrivés respectivement de Benfica et d'Anderlecht. Le défenseur arrive chez les Gunners contre la coquette somme de 60 millions d'euros.

Le joueur de 23 ans a signé un contrat de quatre ans qui le maintiendra au club jusqu'en 2025 après avoir passé un examen médical, et rejoindra désormais ses nouveaux coéquipiers avant le dernier match amical de pré-saison des Gunners contre Chelsea, dimanche. Il a également été confirmé qu'il portera le numéro 4 pour Arsenal.

"Son âge et son profil correspondent à ce que nous construisons"

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré au site Web du club : "Ben était une cible de choix pour nous et c'est formidable que nous ayons terminé sa signature. Ben a été éduqué dans deux très bons clubs, Brighton et Leeds, ces dernières saisons. Il a bien profité de deux très bonnes formations d'entraîneur et a montré à la fois avec Brighton et en prêt avec Leeds quel grand talent il est. Ben est un défenseur intelligent qui est très à l'aise avec le ballon à ses pieds et son style nous convient parfaitement. Bien sûr, il est encore jeune, donc son âge et son profil correspondent à ce que nous construisons ici. Ben est au cœur de nos futurs plans à long terme".

On s'attend à ce que White s'intègre directement dans le onze de départ d'Arteta après avoir prouvé qu'il pouvait se montrer à la hauteur de la Premier League à Brighton la saison dernière. L'arrière central est revenu au stade Amex après un prêt à Leeds United l'été dernier et a joué un rôle déterminant pour éviter la relégation.

White a également honoré ses deux premières sélections en Angleterre lors de victoires amicales contre la Roumanie et l'Autriche début juin, et a suffisamment impressionné pour s'assurer une place dans l'équipe de Gareth Southgate pour l'Euro 2020. Il a finalement dû s'asseoir sur le banc alors que les Three Lions se sont rendus jusqu'en finale avant de s'incliner face à l'Italie aux tirs au but, mais les supporters des Gunners espèrent qu'il pourra sortir du banc du côté d'Arsenal.