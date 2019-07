OFFICIEL - Arsenal annonce l’arrivée de William Saliba, prêté dans la foulée à l’ASSE

C’était attendu, c’est désormais officiel : William Saliba est un joueur d’Arsenal, mais il a été prêté à Saint-Etienne pour la saison à venir.

Auteur d’une très bonne seconde partie de saison lors du dernier exercice de , le défenseur central de l’AS Saint-Etienne, William Saliba (18 ans), avait de nombreux prétendants à ses pieds depuis l’ouverture du mercato estival. Mais, comme attendu, a réussi à décrocher le gros lot.

Ce jeudi, les Gunners ont officiellement annoncé l’arrivée du défenseur central stéphanois, qui a paraphé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2024. Selon plusieurs sources, le montant du transfert serait de 30 millions d’euros, bonus compris. Et pourtant, Saliba ne portera pas le maillot rouge et blanc au mois d’août.

Du gagnant-gagnant-gagnant

Lors de la saison à venir, Saliba restera en vert. Il s’agissait d’une condition sine qua non pour l’ASSE : tout club souhaitant acheter son défenseur central devra consentir à le prêter à son club formateur pour l’exercice 2019-2020. Arsenal, qui fait un joli pari sur l’avenir avec ce transfert, n’a pas hésité avant de répondre favorablement aux demandes stéphanoises.

Du gagnant-gagnant-gagnant, finalement. Saint-Etienne pourra profiter de son roc défensif en et en Europa League, tandis que les Gunners récupéreront l’année prochaine un joueur plus mûr et expérimenté. Saliba y trouve également son compte : avant de se frotter à l’exigeante , il pourra encore se former en Ligue 1 pendant une saison.