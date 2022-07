OFFICIEL - Arsenal accueille Oleksandr Zinchenko

Arsenal a bouclé ce vendredi la signature du défenseur ukrainien Oleksandr Zinchenko. L’ancien Citizen signe pour trois ans.

Après avoir raté des joueurs comme Raphinha et Lisandro Martinez, Arsenal a relancé son mercato en signant Oleksandr Zinchenko en provenance de Manchester City. Les Gunners ont été intéressés par l'international ukrainien pendant une grande partie de l'été. Et ils ont fini par parvenir à leurs fins avec le recrutement d’un élément polyvalent et qui a l’expérience de la Premier League.

Combien Arsenal a-t-il payé pour Zinchenko ?

Arsenal a payé une somme de 36 millions d’euros pour faire venir Zinchenko à l'Emirates Stadium, avec un potentiel bonus qui peut atteindre les2,4M€ si certains objectifs sont atteints.

Quel est le contrat de Zinchenko à Arsenal ?

Le joueur de 25 ans a signé un contrat de quatre ans avec Arsenal, qui le maintiendra dans le nord de Londres jusqu'à l'été 2026.

A quel poste évoluera Zinchenko avec Arsenal ?

Zinchenko a passé la majeure partie de son temps à City en tant que remplaçant au poste d'arrière gauche. Pep Guardiola voulait tirer le meilleur parti de son style énergique et de ses capacités de percussion sur le flanc.

Étant donné les antécédents de Kieran Tierney en matière de blessures, il y a de fortes chances que Zinchenko soit amené à jouer à ce poste au cours de son séjour à Arsenal, mais il a été recruté avant tout comme milieu défensif.

Avec l'Ukraine, Zinchenko se produisait souvent comme milieu relayeur et c'est dans ce rôle qu'Arsenal cherchera à l'utiliser afin de créer plus d'occasions pour des joueurs comme Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Gabriel Jésus.

💛🖤 Welcome, Alex 🖤💛 — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

Quelle sera la prochaine recrue d’Arsenal ?

Arsenal a été parmi les clubs les plus actifs sur le mercato, car il veut poursuivre sa progression après avoir terminé à la cinquième place en 2021-22.

La plus grosse recrue est sans aucun doute Gabriel Jesus, arrivé de Manchester City pour 50 millions d’euros. Le club a également recruté le jeune Brésilien Marquinhos, le gardien de but américain Matt Turner et le milieu de terrain portugais Fabio Vieira, qui a quitté Porto pour 37M€. Zinchenko est la cinquième recrue des Gunners et certainement pas la dernière.

Le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans est aussi une cible pour Arteta. Les Gunners avaient convoité l’ancien monégasque au début de l’été avant de se mettre en retrait pour se concentrer sur la réalisation d'autres transactions, dont celle qui concerne Gabriel Jésus.

Aujourd'hui, cependant, il ne serait pas surprenant qu'ils reviennent à la charge pour Tielemans, lequel devrait couter la bagatelle de 30,5 millions d’euros.