OFFICIEL - André Silva transféré à l’Eintracht

Satisfait par les services rendus par le buteur lusitanien durant son année de prêt, les responsables de l’ ont choisi de conserver cet élément dans leurs rangs. Ils viennent de l’arracher à l’ , en activant l’option d’achat dont ils disposaient. L’annonce a été faite par les deux clubs. Le contrat du joueur est de trois ans.

Durant son année passée en , André Silva a disputé 37 matches et marqué 16 buts. Le contraste est saisissant avec son bilan en Lombardie, où il n’a signé que 10 réalisations en 41 rencontres.

New chapter, the same ambitions! 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ pic.twitter.com/tfmrBT69AM