OFFICIEL - Amine Harit prêté à l’OM

Le milieu marocain Amine Harit vient de s’engager en forme de prêt en faveur de l’Olympique Marseille.

Amine Harit est Marseillais ! Bouclée lors du dernier jour du mercato, cette arrivée en provenance de Schalke 04 n’a pu être homologue définitivement que ce jeudi après que le club phocéen ait apporté des garanties nécessaires à la DNCG sur le fait que les émoluments de l’international marocain peuvent être assuré sans que la masse salariale générale de l'effectif pro ne déborde.

A 24 ans, Harit effectue son retour en Ligue 1 quatre ans après l’avoir quitté. L’ex-joueur du Nantes revient d’un long séjour en Bundesliga. Une expérience outre-Rhin mitigée. Après des débuts encourageants, qui l’ont vu décrocher le titre du meilleur jeune, il est rentré dans le rang et a levé le pied à l’image de toute son équipe.

Harit retrouve la France pour se relancer. Et quoi de plus excitant qu’un transfert à l’OM, même si celui-ci est temporaire. En effet, le Marocain ne s’est engagé qu’en forme de prêt et sans aucune option d’achat.

Nouvelle aventure 🙏🏼 très fier et heureux de rejoindre l'@OM_Officiel 💙 Un grand merci au président Longoria, à mes coéquipiers et à mon agent pour leurs efforts communs afin de pouvoir concrétiser cette chance 🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️ Merci à tous pour vos messages, a très vite 💙👋🏼 #teamOM pic.twitter.com/i6iG7REKXz — Amine Harit (@Amine_000) September 2, 2021

Harit, dixième recrue marseillaise

Sur son compte Twitter, l’intéressé a fait part de son bonheur en rejoignant ce grand club français : « Nouvelle aventure, très fier et heureux de rejoindre l'Olympique de Marseille. Un grand merci au président Longoria, à mes coéquipiers et à mon agent pour leurs efforts communs afin de pouvoir concrétiser cette chance. Merci à tous pour vos messages, à très vite».

De par sa technique et sa créativité, Harit devrait être d’un apport intéressant à Jorge Sampaoli. Le coach olympien a désormais l’embarras du choix pour les différents postes des milieux offensifs. Le départ de Florian Thauvin a été largement comblé.

Harit est la dixième et dernière recrue marseillaise de l’intersaison. Pablo Longoria, le président du club, a réalisé un énorme travail pour redonner un visage compétitif à cette formation. Sur le papier, les Phocéens semblent être armés pour aller chercher l’objectif qu’ils se sont fixés, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.