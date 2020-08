OFFICIEL - Alphonse Areola retourne au PSG

Dans un communiqué, le Real Madrid a annoncé la fin du prêt d’Alphonse Areola. Le gardien français retourne donc au PSG.

Prêté la saison dernière par le PSG au dans le cadre de l'échange avec Keylor Navas, Alphonse Areola ne prolongera pas l'aventure dans la capitale espagnole. Dans un communiqué, le club madrilène a annoncé la fin du prêt du champion du monde (3 sélections), suite à l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions face à .

Durant cette aventure espagnole, Areola n'aura joué que neufs rencontres avec les Merengue pour un total de 11 buts encaissés. Malgré ce rôle de remplaçant de Thibaut Courtois, l'ancien Lensois a pu remplir un peu plus son armoire à trophée avec un titre de champion d' .

Reste désormais à savoir quel sera son avenir, lui qui est toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023.

"Le Real Madrid C. F. annonce que le prêt du joueur Alphonse Areola est terminé. Le club tient à remercier Areola pour son dévouement, son professionnalisme et son comportement exemplaire cette saison et lui souhaite le meilleur dans sa prochaine aventure. Le Real Madrid remercie également le PSG pour l'opportunité d'avoir Alphonse Areola dans notre équipe."