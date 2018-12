Officiel - Alphonse Areola prolonge son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023

Le gardien formé dans le club de la capitale a paraphé un nouveau contrat. Il est désormais lié jusqu'en 2023 avec le PSG.

Si le Paris Saint-Germain a connu quelques soucis ces derniers jours concernant Adrien Rabiot et la prolongation de son contrat, il n'en est rien pour Alphonse Areola. Le gardien international français a en effet officiellement étendu son contrat avec le club de la capitale. Il est désormais lié avec le PSG jusqu'en 2023.

En concurrence avec Gianluigi Buffon cette saison, celui qui a notamment connu des prêts dans le passé à Bastia et Villarreal garde la confiance de sa direction pour les années à venir. Un motif de satisfaction, à l'image de sa réaction via un communiqué du club. "Il était très important pour moi de poursuivre ma carrière et ma progression au sein du Paris Saint-Germain. Ce club est non seulement mon club formateur, il est aussi mon club de cœur, j’y ai grandi et j’y ai découvert le très haut niveau."

"Je crois très fort en mon club"