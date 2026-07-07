L’Al-Ahly du Caire a officialisé ce mardi son deuxième recrutement estival, en vue de la nouvelle saison, en s’offrant l’attaquant d’ENPPI Aktai Abdullah pour une durée de cinq ans.

Plus tôt dans la journée, le club avait officialisé l’arrivée d’Ali Mahmoud, également en provenance d’ENPPI, pour la même durée.

Sur sa page Facebook officielle, le club a présenté le joueur à ses supporters en ces termes : « C’est à Titch que l’histoire commence… Aktai Abdallah rejoint le club du siècle. »

Dans un communiqué officiel, le club du Caire a confirmé : « Le club annonce la signature d’un contrat de cinq ans avec le joueur Aktai Abdullah, en provenance de l’ENPPI. Le Dr Essam Serageldin, responsable du secteur des transferts, a finalisé toutes les formalités financières et administratives. »

Ces recrutements s’inscrivent dans la stratégie du club du Caire de se renforcer et de se réconcilier avec ses supporters, après une saison 2023–2024 décevante, marquée par une troisième place en championnat et une élimination prématurée en Ligue des champions de la CAF.

À noter qu’Aktai Abdullah figurait sur la liste préliminaire de l’équipe d’Égypte en vue de la Coupe du monde 2026, avant d’être écarté juste avant le départ pour les États-Unis.











