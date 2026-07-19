Officiel : Al-Ahly (Égypte) recrute un crack marocain

Dans le cadre de sa stratégie de domination nationale et continentale, le club égyptien Al-Ahly a officialisé ce dimanche la signature de l’attaquant marocain Sofiane Benjada, en provenance du club marocain de Fès, pour un contrat de trois saisons. Il s’agit de la dernière recrue du mercato estival.

Dans un communiqué officiel, le club a indiqué qu’Essam Serageldin, responsable du secteur des transferts, s’est rendu au Maroc pour finaliser les aspects financiers et administratifs de la transaction, en étroite coordination avec Wael Gomaa, le directeur sportif, jusqu’à la signature définitive.

Le club du Caire a par ailleurs remercié le président du Maghreb de Fès, Omar Benis, pour la fluidité des discussions, insistant sur la solidité des liens entre les deux formations.

Ce recrutement fait suite à la saison exceptionnelle réalisée par l’attaquant sous les couleurs du Maghreb de Fès, où il a été l’un des principaux artisans du titre de champion du Maroc.

L’attaquant marocain a affiché des performances offensives remarquables tout au long de la saison : sacré meilleur buteur du championnat marocain avec 20 réalisations, il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, contribuant à 22 buts (20 marqués et 2 passes décisives), confirmant ainsi ses grandes qualités de finisseur.

Formé au Standard de Liège, où il a franchi les échelons jusqu’à l’équipe première, Ben Jadaa a ensuite rejoint le Raja avant de s’expatrier à nouveau, cette fois au RWDM en Belgique. avant de s’expatrier au RWDM en Belgique puis de revenir au Maroc, où il a brillé sous les couleurs du Maghreb de Fès.

La direction du club poursuit par ailleurs ses efforts sur le marché des transferts estival afin de renforcer l’effectif en vue des prochaines échéances. Elle a déjà recruté le duo d’ENPPI, Ali Mahmoud et Aktai Abdullah, dans le cadre d’un plan global visant à bâtir une équipe capable de rivaliser avec force sur les plans national et continental.