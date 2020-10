OFFICIEL - Ait Nouri rejoint Wolverhampton

Comme annoncé vendredi dernier, Rayan Ait-Nouri prend la direction de l’ . Le très prometteur milieu de terrain du SCO est prêté pour une saison à l’équipe de , avec une option d’achat à la clé.

Ait Nouri quitte le championnat français à seulement 19 ans, et avec seulement 20 rencontres de championnat derrière lui. Du côté de Moulineux, il va donc essayer de poursuivre sa progression et confirmer tout le bien qu’on pense de lui. Il portera la tunique floquée du numéro 3.

Wolves complete the signing of Rayan Aït-Nouri from @AngersSCO.



