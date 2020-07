OFFICIEL - Adrian Grbic signe à Lorient

Annoncé à Brest, Adrian Grbic a finalement choisi de s'engager à Lorient pour la somme de 10 millions d'euros.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel, Adrian Grbic a signé à Lorient ! Annoncé avec insistance du côté de Brest, l'ancien buteur de a fait volte-face pour finalement rejoindre Lorient, promu en . Comme l'annonçait Goal ce mardi, Adrian Grbic est tombé d’accord avec les Merlus sur un contrat de 5 ans. Le transfert a donc été officialisé ce mercredi, après la traditionnelle visite médicale.

🪂 Nouveau joueur en approche : opération aéroportée en cours pic.twitter.com/Tg32LXbgbm — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 8, 2020

L’attaquant autrichien de 23 ans, auteur de 17 buts en cette saison, va donc à découvrir l’élite avec Lorient, et non avec Brest, qui a longtemps tenu la corde pour s'attacher les services du deuxième meilleur buteur de lors de la saison 2019-2020. Le a manifesté sa confiance envers l'attaquant autrichien en déboursant la jolie somme d'environ 10 millions d'euros afin de doubler Brest tout en convaincant Clermont de lâcher son buteur.

L'article continue ci-dessous

"Je suis heureux et fier de rejoindre le FCL aujourd’hui. Ma volonté était de rester en . Pour avoir suivi les Merlus la saison dernière, j’ai pu constater que c’était une formation qui jouait bien au football et qui a mérité sa montée en . Je suis ravi de faire partie de cette équipe aujourd’hui. Le projet et la cohérence du club, exposé notamment par le coach, le directeur sportif, le directeur général et le Président avec qui j’ai échangés à de nombreuses reprises, m’a beaucoup plu. Je m’engage dans un projet solide, en confiance, et je suis impatient de me mettre au travail avec le FC Lorient. Un beau défi s’annonce pour nous et j’ai hâte de le relever", a indiqué l'attaquant sur le site du club lorientais.

Plus d'équipes

"Adrian sort d’une très belle saison avec Clermont. Nous avons pu le suivre l’année dernière et ses performances ne sont pas passées inaperçues. C’est un joueur très adroit devant le but possédant le profil de l’attaquant moderne et doté de nombreuses qualités techniques, notamment sur coups de pied arrêtés, ainsi qu’une grande intelligence de jeu. Ajoutées à celles de nos joueurs offensifs, je suis persuadé qu’Adrian saura s’adapter à notre style de jeu. Nous sommes forcément satisfaits de le voir nous rejoindre", s'est réjoui de son côté, Christophe Pélissier, entraîneur des Merlus.

De retour dans l'élite, Lorient va donc compter sur Adrian Grbic pour réussir son adaptation aussi bien qu'à Clermont et pour continuer d'empiler les buts en Ligue 1, comme ce fut le cas en Ligue 2, pour aider les Merlus à se maintenir dans l'élite la saison prochaine.