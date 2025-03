Comme annoncé, l'OL a confirmé la signature pour 5 ans du milieu de terrain Jeff Reine-Adelaïde.

Courtisé par l'OGC Nice, selon nos informations, mais aussi Porto, Lille, le Bayern et l'AS Monaco qui ont pris des renseignements, Jeff Reine-Adélaïde et son entourage attendaient Lyon depuis déjà plusieurs semaines. Et ils ont bien fait d'attendre. L'OL était la piste privilégiée par l'international espoirs et ce dernier va voir son souhait exaucée. En effet, alors que L'Equipe annonçait ce mardi que le milieu de terrain formé à Arsenal était proche de l'Olympique Lyonnais, les deux clubs ont annoncé avoir trouvé un terrain d'entente pour son transfert ce mercredi, avant que le club rhodanien ne confirme sa signature.

Jeff Reine-Adélaïde a paraphé un bail de 5 ans après avoir passé la traditionnelle visite médicale.

L'OL a notamment précisé que l'opération s'élevait à "25 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 M€ d’incentives et un pourcentage de 15% à la revente en cas de plus-value".

Pour rappel, l'Olympique Lyonnais était à la recherche d'un ailier et d'un numéro huit et a décidé d'enrôler Jeff Reine Adélaïde capable d'évoluer aux deux postes. Arrivé il y a deux ans au SCO en provenance d'Arsenal où il était barré par la concurrence, le milieu de terrain français a mis du temps à prendre ses marques mais est monté en puissance lors de la saison dernière. Titulaire indiscutable à Angers, il a brillé lors de la seconde partie de saison.

Jeff Reine Adélaïde va avoir fort à faire à l'Olympique Lyonnais où il sera confronté à une rude concurrence pour jouer. Au milieu de terrain, l'international espoirs français, qui va retrouver quatre autres coéquipiers en sélection, va devoir batailler avec Houssem Aouar, Lucas Toussart (comme en sélection) mais aussi les recrues Thiago Mendes et Jean Lucas. Jeff Reine Adélaïde pourrait être amené à croiser ses anciens coéquipiers dès vendredi puisque Lyon reçoit Angers.