Özil révèle avoir rejoint le Real à cause de Guardiola

Après avoir annoncé sa retraite sportive, Mesut Özil vient de révéler avoir signé au Real Madrid plutôt qu'au Barça à cause de Pep Guardiola.

Officiellement retraité du football depuis mercredi, Mesut Özil profite de cette nouvelle liberté pour confier quelques secrets et anecdotes sur sa riche carrière. Il a ainsi révélé qu'il avait, au moment de quitter le Werder Bremen, le choix de rejoindre soit le Real Madrid soit le FC Barcelone et que c'était l'attitude des deux coachs de l'époque qui lui avait fait faire son choix définitif, José Mourinho se montrant aux petits oignons alors que Pep Guardiola a snobé le joueur.

Un choix royal entre les deux géants d'Espagne

Après avoir lancé sa carrière du côté de Schalke 04, le jeune Mesut Özil rejoint le Werder Bremen en 2008, à l'époque où le club allemand joue le haut de tableau en Bundesliga. Après deux saisons pleines, le meneur de jeu décide de quitter l'Allemagne et dispose d'un choix de luxe : il peut rejoindre le Real Madrid ou le Barça. Un sélection de luxe pour tout joueur aspirant aux sommets du football européen.

Pour faire le meilleur choix possible pour la suite de sa carrière, Özil décide de se rendre dans les deux clubs pour discuter d'un possible transfert et visiter les installations. Alors qu'il était interviewé sur sa récente retraite sportive, le milieu offensif allemand a révélé au journal espagnol Marca que c'étaient ces visites qui avait fait pencher la balance, et principalement le comportement des deux coachs de l'époque José Mourinho et Pep Guardiola.

Guardiola a poussé Özil vers le Real Madrid

Le premier élément qui a permis à Mesut Özil de se diriger vers la capitale espagnole, c'est José Mourinho : « Après avoir sondé les possibilités de départ, ma décision se jouait entre le Real Madrid et le Barça. Jamais mon choix n'a été lié à une affaire d'argent car j'aurais gagné plus ou moins la même chose à Barcelone qu'à Madrid. Ce qui a fait la différence, c'est l'attitude de Mourinho et Guardiola. Le 'Mou' m'a fait une visite VIP des installations de la Maison Blanche, a longuement discuté avec moi et m'a montré qu'il voulait que je vienne. Il m'a emmené voir le stade et tous les trophées qu'ils avaient remportés. Cela m'a donné la chair de poule. »

Le second élément, et pas des moindres, c'est Pep Guardiola qui l'a poussé vers le rival madrilène : « La visite à Barcelone était moins enthousiasmante. Le club paraissait moins chaleureux. Et le plus décevant, ça a été le comportement de Pep Guardiola. Il n'a même pas pris la peinte de me rencontrer. Avant ce voyage, j'aimais vraiment le style du jeu du Barça mais ce n'était plus possible pour moi. Madrid a tout fait pour que j'ai envie de venir, le Barça n'a rien fait. Après mes visites, je voulais être madrilène. »

Pièce maîtresse du Real Madrid de José Mourinho qui l'avait replacé un cran plus bas, en plein coeur du jeu merengue, Mesut Özil a connu de grands moments avec la Casa Blanca. Mais outre les trophées et les records en Liga (plus grand nombre de points de l'histoire, meilleure attaque de l'histoire), ce sont les triomphes dans les Clásico contre le Barça qui ont particulièrement animé le joueur allemand. Et quand on connaît l'histoire derrière son transfert à Madrid, on comprend mieux pourquoi.