Odegaard confirme son retour au Real Madrid

Le milieu de terrain norvégien, prêté à Arsenal en deuxième partie de saison, va retrouver le Real Madrid cet été.

Martin Odegaard a confirmé que son avenir immédiat se trouve au Real Madrid, Arsenal voyant tout espoir d'un accord permanent mis à mal.

Le milieu de terrain international norvégien a passé la deuxième moitié de la campagne 2020-21 en prêt à l'Emirates Stadium après avoir trouvé du temps de jeu régulier difficile à obtenir dans la capitale ibérique.

Mais il y a eu un changement de manager à Santiago Bernabeu, puisque Carlo Ancelotti a remplacé Zinedine Zidane, et le meneur de jeu de 22 ans est prêt à effacer l'ardoise en Espagne.

Odegaard a déclaré à TV2 : "Le Real Madrid a clairement fait savoir qu'il souhaitait que je revienne. Il sera donc temps d'y aller lorsque l'entraînement reprendra. Bien sûr, cela a toujours été un rêve de jouer là-bas.

"Je suis dans le club depuis plus de six ans maintenant, et cela a toujours été l'objectif. Je veux toujours jouer, je l'ai dit tout le temps. Jouer est important."

Interrogé sur le fait de savoir s'il a parlé avec Ancelotti, Odegaard a ajouté : "Non, pas avec lui personnellement, mais j'ai beaucoup parlé avec le club et j'ai eu un contact étroit. Je pense donc qu'ils ont une bonne vue d'ensemble."

L'article continue ci-dessous

Odegaard a rejoint Arsenal sous la forme d'un prêt lors du dernier mercato d'hiver. Il a fait 20 apparitions pour les Gunners, toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant autant de passes décisives.

Une porte était initialement laissée ouverte pour que les poids lourds de la Premier League mettent en place un accord à long terme, Odegaard faisant face à un avenir incertain à Madrid.

Mikel Arteta a toutefois été contraint de se tourner vers d'autres horizons en quête de créativité. Plusieurs options continuent d'être évoquées pour les Gunners, avec James Maddison, Nabil Fekir, Houssem Aouar et Philippe Coutinho.