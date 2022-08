Odegaard a essayé de convaincre Haaland

Martin Odegaard, le milieu d’Arsenal, a révélé avoir tout fait pour persuader son compatriote Erling Haaland de rejoindre les Gunners.

Le nouveau capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard, admet avoir tout essayé pour convaincre son coéquipier norvégien Erling Haaland de le rejoindre chez les Gunners.

L'ancien attaquant du Borussia Dortmund a finalement signé à Manchester City cet été. Il a justifié ce choix en indiquant que c’était la meilleure destination pour poursuivre sa progression et franchir un nouveau palier dans sa carrière. « C’était une question de feeling », a-t-il indiqué également.

« Haaland est un gars marrant »

Odegaard et Haaland jouent ensemble en sélection et durant ces rassemblements le premier a souvent tenté d’attirer le second dans le nord de Londres, mais il n'y est pas parvenu.

Il a déclaré à FourFourTwo, avant la sortie de All or Nothing : "Nous parlons tous les jours, nous avons un groupe sur Snapchat avec certains des gars de l'équipe nationale. C'est un gars génial, un grand joueur. Malheureusement pour nous, il sera un grand joueur pour eux et marquera quelques buts ! Je lui souhaite le meilleur... sauf quand on joue contre eux. Oui, j'ai essayé [de le convaincre de rejoindre Arsenal] ! "

"Quand les fans d'Arsenal ont posté des photos de lui et moi en maillot, je les lui ai envoyées, vous savez ? J’ai fait ce que j’ai pu malheureusement, ce n'était pas suffisant ! Il a juste rigolé. C'est un gars marrant", a ajouté Odegaard.