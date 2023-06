Obraniak envoie un message au PSG pour Hernandez

Ludovic Obraniak est revenu cette semaine sur l'arrivée probable de Lucas Hernandez au PSG.

Consultant pour La Chaine L'Equipe, Ludovic Obraniak a exprimé ses craintes au sujet de Lucas Hernandez, alors que le champion du monde français est annoncé avec insistance au PSG. "On adore tous ce garçon. On sait ce qu'il apporte dans l'état d'esprit. On se rappelle de cette Coupe du monde où il a été un moteur pour l'équipe de France. Après le fait d'être replacé dans l'axe, c'est plutôt rassurant", a expliqué l'ancien milieu de terrain.

"Je préfère prendre moins fort mais plus fiable"



"Il y aura moins de course à faire. En Ligue 1, quand vous êtes une équipe comme le PSG, normalement vous dominez la quasi totalité de vos matches. Mais pour moi, il faut une visite médicale hyper poussée pour voir comme se tient son genou", a continué l'ancien international polonais.

"C'est une tanné pour pouvoir trouver un gaucher, un défenseur central ou latéral gaucher. Avoir un état d'esprit comme cela, le PSG en a absolument besoin d'un garçon qui ne rechigne pas, qui est dans l'état d'esprit, qui va de l'avant, qui est joyeux, qui va mettre de la bonne humeur. [...] Mais je préfère peut-être prendre moins fort mais quelqu'un de plus fiable", a conclu Obraniak.