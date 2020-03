NxGn est de retour ! Fati, Rodrygo et Greenwood se disputent le titre du jeune le plus talentueux au monde

Mardi, Goal vous révélera la liste des 50 meilleurs joueurs âgés de 19 ou moins et la bataille pour le place de numéro un risque de faire rage.

Comme chaque année à la même période, l'heure a sonné. Il est temps de présenter les futures superstars du football mondial. Il est temps de dévoiler le gagnant de NxGn.

Lors du chaque mois de mars, Goal demande aux experts de ses 43 éditions d'évaluer et de classer les jeunes ls plus prometteurs du circuit en se basant sur l'expérience en équipe première, le potentiel et les qualités globales afin de dresser une liste finale de 50 joueurs les plus prometteurs sur la planète.

Les prétendants de cette année devaient être nés le 1er janvier 2001 ou après, et la compétition pour la première place est plus féroce que jamais.

La star du , Jadon Sancho, a remporté le prix de l'année dernière et il est possible que nous puissions avoir un autre vainqueur venant d' en 2020. Mason Greenwood étant devenu un titulaire de depuis que Ole Gunnar Solskjaer a pris la relève de manière permanente.

L'attaquant polyvalent a déjà obtenu un nouveau contrat à long terme à Old Trafford, après être devenu le plus jeune buteur du club en compétition européenne en septembre.

Greenwood, cependant, n'est pas le seul jeune à avoir marqué l'histoire au cours de la dernière année. Après avoir marqué seulement 93 secondes après ses débuts en , Rodrygo du est devenu le plus jeune joueur à enregistrer un coup du chapeau parfait en avec ses triplés contre le en novembre.

Le a aussi son propre jeune prodige, en la personne d'Ansu Fati.

En août dernier, le produit Masia est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club catalan lorsqu'il a marqué contre Osasuna à seulement 16 ans et 304 jours.

Fati a ensuite marqué contre l'Inter en Ligue des champions en décembre pour effacer Peter Ofori-Quaye en tant que plus jeune buteur de la Ligue des champions.

D'autre part, Reinier a décroché un tranfert qui pèse 35 millions d'euros à Madrid sur la base de ses exploits au l'année dernière avec Flamengo, et son ancien manager Jorge Jesus pense que les Blancos ont réalisé une très bonne affaire.

Pendant ce temps, un autre grand entraineur, à savoir Jurgen Klopp, a qualifié Gabriel Martinelli de "talent du siècle" après avoir vu l'attaquant d' donner à sa ligne arrière de toutes sortes de problèmes lors d'un affrontement en Coupe Carabao à Anfield en octobre.

Takefusa Kubo, bien sûr, a longtemps été présenté comme le `` Messi japonais '', mais l'ancien résident de Masia a été recruté par le Real Madrid l'été dernier et effectue maintenant un prêt encourageant à Majorque.

L'Asie a également un autre prétendant de haut niveau cette année. C'est Le sud-coréen Lee Kang-In, produit de l'académie de Valence qui a fait ses débuts internationaux en septembre après avoir été nommé joueur du tournoi lors de la des moins de 20 ans l'été dernier.

Bien sûr, les sont réputés pour leur académies de jeunes et leur faculté à sortir à chaque fois de brillantes pépites. Il ne sera donc pas surprenant d'apprendre que les Néerlandais ont au moins deux vainqueurs potentiels.

Mohamed Ihattaren s'est déjà imposé comme l'un des joueurs les plus importants du au cours des 12 derniers mois, tandis que Ryan Gravenberch semble être le prochain grand talent à quitter le centre de l' .

Rennes a également établi une excellente réputation pour la progression des jeunes et le sentiment au Roazhon Park est qu'Eduardo Camavinga est destiné à de grandes choses, étant devenu un habitué de l'équipe première à seulement 17 ans.

Mais le milieu de terrain d'origine angolaise sera-t-il couronné vainqueur du NxGn 2020?

Et qui terminera en tête de la première liste des meilleurs talents du football féminin, avec Lena Oberdof du SGS Essen, Jordyn Huitema du et l'as de Barcelone Claudia Pina en lice?

Les votes sont clos, les décomptes finaux sont en cours et les vainqueurs seront dévoilés le mardi 24 mars à 13h française.

On n'est qu'à deux jours du NxGn 2020 - ne le ratez pas!