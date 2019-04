Nuremberg-Bayern 1-1, le Bayern concède le nul

Alors qu'il avait possibilité de plier la course pour le titre, le Bayern n'a pu se défaire de Nuremberg. Le Borussia peut encore espérer.

31e journée de la

- : 1-1

Buts : M. Pereira (48e); Gnabry (75e)

Lucien Favre, l'entraineur du Borussia, va peut-être revenir sur les propos qu'il avait tenus samedi à l'issue du faux-pas essuyé dans le derby de la Ruhr. Sous le coup de la déception, le technicien suisse avait indiqué qu'il n'y avait plus aucun suspense pour le titre en . Moins de vingt-quatre heures plus tard, il a une bonne raison de croire qu'il s'est trompé. Le Bayern a manqué de mettre à profit la contre-performance du BVB en partageant les points avec Nuremberg.

L'article continue ci-dessous

Sur le papier, un déplacement chez le 19e du classement et qui n'a gagné que trois matches seulement cette saison, semblait être une formalité pour les Bavarois. La réalité du terrain s'est avérée être différente. Même s'ils ont largement dominé (67% de possession) et tiré une vingtaine de fois au but, les hommes de Niko Kovac n'ont pu trouver la faille qu'à une seule reprise. Et c'était à un quart d'heure de la fin pour égaliser par l'intermédiaire de Serge Gnabry.

10 - @SergeGnabry has scored double figures in 3 consecutive #Bundesliga seasons for 3 different clubs - the third player to do so after Erwin Kostedde and Jürgen Wegmann. Consistent. #FCNFCB pic.twitter.com/a2ldhkZd9l — OptaFranz (@OptaFranz) 28 avril 2019

Coman a raté la balle de la victoire

L'international allemand a évité la défaite aux siens en reprenant victorieusement du gauche un centre en forme de louche du Français Kingsley Coman. Ça faisait donc 1-1 et il restait encore du temps pour ajouter un deuxième. Mais, les Munichois n'ont pas été capables d'enchainer et enfoncer leurs hôtes. Au contraire, fébriles, ils ont été tout près d'encaisser un deuxième but.

A la 89e minute, le Canadien Alphonso Davies a touché le cuir de la main dans sa surface, offrant un pénalty à Nuremberg. Heureusement pour les visiteurs, Tim Leibold a mis le cuir sur le montant, au grand dam des spectateurs locaux. Le nul est donc resté de mise, et ce malgré une ultime occasion pour le Bayern dans les arrêts de jeu. Un contre mal exploité par Coman, alors qu'il était parti tout seul défier le dernier rempart adverse. L'ancien Parisien n'a pas assez ouvert son pied droit et a envoyé le cuir plein axe. Un raté qu'il espère ne pas avoir à regretter au soir de la 34e journée du championnat.