Nuno Mendes, Kimpembe et les réactions après PSG-Bordeaux (3-0)

Presnel Kimpembe, défenseur du PSG, sur Prime Vidéo : "Forcément, on les entend quand même (les critiques des supporters). On est focus dans notre match mais comme je l’ai dit, on comprend leur déception, leur haine et leurs cris. Maintenant, on est professionnels, il faut savoir rester focus. Il faut relever la tête et avancer pour remporter cette Ligue 1. Les sifflets contre Messi et Neymar ? On est tous fautifs, il n’y en a pas un plus que l’autre. On est une équipe, on est tous ensemble. Quand cela sent bon comme quand ça ne sent pas bon. Maintenant, c’est le moment de montrer du caractère et que l’on est une équipe. Il faut rester soudé et fort tous ensemble même si c’est très dur. Malheureusement ça arrive souvent. C’est le moment de relever la tête, montrer que l’on est forts et des compétiteurs."



Nuno Mendes, défenseur du PSG, sur Prime Vidéo : "C’était un bon match d’équipe. On a réussi à marquer des buts et à gagner les trois points qui sont très importants. L’atmosphère ? Oui, c’était difficile. La seule manière de répondre, c’est de faire notre travail sur le terrain. Tout ce que l’on avait à faire c’était de se focaliser sur notre travail."



Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, en conférence de presse : "Un match difficile dans un contexte difficile face à une équipe qui se bagarre pour son maintien. L'équipe a fait le travail et je suis satisfait de la production de l'équipe et du résultat. Personne n'aime ce contexte, cela m'a rendu triste. Tous ceux qui aiment le PSG, après la déception de Madrid sont tristes. J'ai de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui ici. On comprend la déception et la frustration. On vit cela tous ensemble, comme une équipe. On a la responsabilité d'assumer ce qu'il s'est passé. On partage cette déception."



David Guion, entraîneur de Bordeaux, sur Prime Vidéo : "C’était comme on pouvait l’imaginer. On savait que le début de match était important pour nous. L’idée était de les faire douter, on a vu qu’ils ont eu un accueil assez chahuté. On a eu les premières opportunités, on doit ouvrir le score, et malheureusement pour nous Navas était bien inspiré tout au long de la partie. Sur cette première mi-temps, il y a beaucoup de regrets parce que je pense qu’on doit mener au score, et les faire douter, ce qu’on avait éventuellement imaginé. Après, on n’est jamais à l’abri d’un exploit individuel comme Kylian l’a fait sur son but. Mais il y avait quelques regrets à la mi-temps. Après, Paris a vraiment bien débuté la seconde mi-temps, et nous a punis très rapidement. Le gros regret de ce match-là, c’est d’en sortir sans avoir marqué, parce qu'on a un pénalty flagrant à 3-0. C’est vraiment là, cette déception."



Joshua Guilavogui, capitaine de Bordeaux, pour Prime Vidéo : "Je pense qu’il y a de la déception. Quand on fait la première mi-temps que l’on fait, qu’on se procure des occasions, pratiquement dès le coup d’envoi : il faut savoir la mettre au fond. On sait que lorsqu’on affronte des équipes de classe mondiale, il faut être très efficaces, et on n’a pas su l’être aujourd’hui. Trop respectueux face au PSG ? Non, je ne pense pas, sinon l’addition aurait été plus amère et plus salée. C’est sûr qu’on joue face au top 5 mondial, donc quand ils ont une demi-occasion, ça fait but. Mais on ne peut pas prétendre à toujours défendre. Pour gagner un match, il faut marquer des buts, on n’a pas su le faire aujourd’hui."