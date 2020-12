Nouvelles inquiétantes pour Thomas Partey

Le milieu de terrain ghanéen a retrouvé la compétition après un mois d'absence, mais il a dû quitter le terrain dès la pause.

Le milieu de terrain d' Thomas Partey a contracté une blessure lors des arrêts de jeu de la première mi-temps du match qui a vu les siens s'incliner contre ce dimanche.

Partey est revenu d'une blessure pour faire sa première apparition pour les Gunners depuis un mois. Mais, il n'a pas pu terminer la partie.

Il s'est dirigé vers la ligne de touche pendant la célébration de but de Harry Kane et qui a permis aux Spurs d'assurer deux buts d'avance. Il a alors été remplacé par Dani Ceballos. Les Spurs ont finalement gagné ce derby 2-0, reprenant à l'occasion la première place de la .

Après le match, le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé que Party aurait une IRM, suggérant qu'il a aggravé sa blessure précédente. "J'applaudis leur premier but, c'est de classe mondiale, mais le deuxième but, nous avions un homme à terre, nous laissons un écart énorme et ils en profitent", a déclaré Arteta à la BBC.

"Il [Thomas Partey] doit rester sur le terrain. Cela ressemble à la même blessure qu'il a déjà eue, il passera une IRM", a ajouté le coach espagnol.

Partey s'est retrouvé sur le flanc après qu'il ait été touché lors de la défaite 3-0 de son équipe à domicile contre le 8 novembre et a ensuite raté les matches de Premier League contre Leeds et les Wolves ainsi que les rencontres de la contre Molde et le Rapid Vienne.

L'international ghanéen n'est revenu à l'entraînement d'Arsenal qu'au cours de la semaine dernière et Arteta a déclaré après la victoire de son équipe contre le Rapid Vienne que la recrue phare de l'été pourrait être disponible pour le derby. Avant le match de dimanche, Arteta a été interrogé sur l'inclusion du joueur de 27 ans dans son onze de départ. Il a déclaré à Sky Sports: "Nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit en forme pour le match, mais il s'est bien entraîné et [est] prêt à jouer."