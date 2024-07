Nouvelle-Zélande U23 - France U23 : Les Bleuets étrillent les Néo-Zélandais (0-3)

L’Equipe de France espoirs affrontait les espoirs de la Nouvelle-Zélande mardi pour le compte de la 3e journée des JO. Score final, 0-3.

Les U23 de la France et de la Nouvelle-Zélande étaient aux prises samedi à l’occasion de la troisième journée des Jeux Olympiques. Déjà assurés de se qualifier en quarts de finale, les Espoirs ont déroulé face aux Néo-Zélandais avec une victoire convaincante.

La France prend les devants

La France démarrait en force avec des offensives menées par Rayan Cherki sur le camp néo-zélandais. Le Lyonnais était d’ailleurs le premier à s’illustrer mais butait sur un excellent Alex Paulsen, auteur d’une belle parade (9e). La Nouvelle-Zélande répondait dans la foulée sur coup franc mais la frappe de Singh passait au-dessus (11e). Les Bleuets repartaient à l’attaque et ne tardaient pas à ouvrir le score.

Après une récupération d’Andy Diouf, Rayan Cherki éliminait son vis-à-vis et servait parfaitement Jean-Philippe Mateta, qui concluait l’action avec réussite (1-0, 19e). La Nouvelle-Zélande essayait de rétorquer dans l’immédiat avec Waine mais sa tentative ne trouvait pas le cadre (26e). Désiré Doué tentait de corser l’addition (41e) mais le score n’évoluait pas jusqu’au terme du premier acte.

Les Bleuets déroulent

Au retour des vestiaires, les Bleuets donnaient le tempo avec une maitrise totale du jeu. Mais les Kiwis faisaient passer une nouvelle frayeur dans le camp français avec une frappe de Garbett qui passait près du poteau de Nkambadio (51e). La France sonnait à nouveau la révolte avec Désiré Doué, Rayan Cherki et Arnaud Kalimuendo qui butait sur Paulsen (57e).

Désiré Doué, lui, ne manquait pas sa chance et faisait enfin le break sur une frappe limpide après une passe d’Andy Diouf (2-0, 71e). Un but qui aura visiblement donné des idées à Arnaud Kalimuendo qui ne manquait pas une nouvelle chance de faire trembler les filets suite à un échange entre Désiré Doué et Michael Olise, entré en cours de jeu (3-0, 74e). Le score n’évoluait plus et l’Equipe de France espoirs (9pts) parachevait son premier tour avec trois victoires en autant de matchs. De son côté, la Nouvelle Zélande, avec 3pts, est éliminée.