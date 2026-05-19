Nouvelle remarque acerbe : « Le grand Mika Godts a perdu le ballon seize fois. »

Henk Spaan a de nouveau critiqué Mika Godts. Bien que l’ailier de l’Ajax, âgé de 20 ans, soit impliqué dans 31 buts cette saison, il ne parvient pas à convaincre le chroniqueur du Parool.

L’attaquant belge a déjà marqué 17 buts et délivré 14 passes décisives en 42 matchs officiels cette saison. Pourtant, il est régulièrement pointé du doigt dans la rubrique quotidienne « Spaan donne des notes ».

Après le match nul sans relief entre le sc Heerenveen et l’Ajax, Spaan se montre étonnamment positif à l’égard d’Anton Gaaei, Youri Baas, Lucas Rosa et Davy Klaassen. « Mais à part ça, je n’ai rien vu d’autre que des éclaboussures d’eau. »

Puis il s’en prend à Godts : « On dit parfois que les grands joueurs répondent présents quand il le faut. Le grand Godts a perdu le ballon au moins seize fois. »

Apprenant vendredi dernier sa non-sélection pour la Coupe du monde avec les Diables Rouges, le joueur peut désormais se consacrer entièrement aux dernières semaines avec l’Ajax.

En raison de ce nul en Frise, les Ajacides doivent désormais passer par les barrages pour conserver un mince espoir de qualification européenne.

Jeudi soir, les Amstellodamois défieront le FC Groningen au Kras Stadion, à Volendam.