Nouvelle évolution de dernière minute concernant la position d'Olisé quant à son transfert au Real Madrid

Coup dur pour les ambitions de Florentino Pérez : le Français Michael Oliessi a signifié au Bayern Munich qu’il ne comptait pas partir cet été, écartant ainsi l’offre du Real Madrid, qui le courtisait activement.

Selon la chaîne allemande « Sky », le joueur de 24 ans a confirmé à la direction bavaroise son intention de rester, démentant ainsi les rumeurs, relayées par la presse française, selon lesquelles il aurait exprimé son désir de partir pour la capitale espagnole.

Selon la chaîne, le joueur international français et ses agents n’ont manifesté aucune envie de quitter l’Allianz Arena, malgré les offres alléchantes présentées par le Real Madrid pour le convaincre de rejoindre ses rangs.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Bayern, Olisé offre au club bavarois une position de négociation solide pour rejeter toute offre, quelle qu’en soit la valeur, d’autant que la direction allemande a déjà annoncé qu’elle ne comptait pas vendre ses stars.

En contrepartie, le Bayern Munich s’apprête à récompenser la fidélité de sa star française en renouvelant son contrat et en faisant de lui l’un des trois joueurs les mieux payés de l’effectif, une initiative destinée à clore définitivement le dossier madrilène.

Même si les dirigeants bavarois savent que le Real Madrid pourrait un jour revenir à la charge, ils misent sur l’amélioration des conditions salariales et le renforcement du statut du joueur pour le conserver à long terme.

Oulissi figure en tête de liste des priorités estivales de Florentino Pérez, déterminé à renforcer l’arrière-garde madrilène avec un jeune talent capable de briller sur la scène internationale. Pour l’instant, la position du joueur bloque net les plans merengue.