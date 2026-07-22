Nouvelle déclaration de Motsepe au sujet du différend entre le Maroc et le Sénégal

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a dévoilé la position de la CAF concernant la décision attendue au sujet de la crise du titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025, insistant sur le fait que le dossier est désormais entièrement entre les mains du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Johannesburg, Motsepe a déclaré que la CAF attendait la décision finale du Tribunal arbitral du sport (TAS) quant à l'identité du vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, affirmant que la Confédération ne pouvait prendre aucune mesure avant le prononcé du verdict.

Il a ajouté : « Nous attendons la décision finale du TAS concernant le vainqueur du titre de la Coupe d'Afrique des nations. Nous n'avons rien à faire de notre côté, nous attendons les décisions et nous les appliquerons à tous. »

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Les milieux du football africain attendent avec impatience le verdict final du TAS, qui tranchera le litige autour du titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025, après que la commission d'appel de la Confédération africaine a annulé la décision de première instance et attribué le titre au Maroc sur un score de forfait (3-0) aux dépens du Sénégal en mars dernier.

Cette décision est intervenue en raison du retrait temporaire des joueurs des Lions de la Teranga de la pelouse durant la prolongation de la finale, en signe de protestation contre l'octroi d'un penalty au Maroc.

La Fédération sénégalaise a par la suite rejeté cette décision, la jugeant injuste, avant de la contester devant le TAS.

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