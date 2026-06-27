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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Nouvelle blessure pour Salah : l’Égypte s’inquiète pour la Coupe du monde

M. Salah
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Un coup décisif

Mohamed Salah, la star égyptienne, a suscité l’inquiétude des Pharaons lors de la rencontre face à l’Iran, comptant pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Il a cédé sa place à Ahmed Mostafa Zizo à la 57^e minute, victime d’un problème physique.

Les caméras l’ont aussitôt montré en train d’appliquer de la glace sur son ischio-jambier, installé sur le banc de touche.

Rappelons que la rencontre a également été marquée par la sortie sur blessure du défenseur Mohamed Abdel-Moneim en première période.

Lors du match contre la Nouvelle-Zélande, lors de la deuxième journée, Hamdi Fathi et Hossam Abdel-Majeed avaient déjà été touchés.

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